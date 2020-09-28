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Мир

Азербайджан заявил о 550 убитых и раненых армянских военных (видео)

7:39 28 сентября 2020
азербайджан

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан заявил, что Армения получила последнее предупреждение. Азербайджанское Минобороны отчиталось об уничтожении военной техники противника, а разведка доложила о больших потерях армянской армии.

Так, согласно данным азербайджанской стороны, в ходе боев 27 сентября Армения потеряла 22 танка, 15 зенитных ракетных комплексов «Оса», 8 артиллерийских установок, 18 беспилотников. Такие сводки приводит Interfax.az.

Вооруженные Силы Азербайджана показали видео, как была уничтожена тяжелая бронетехника армии Армении.

Также Азербайджан утверждает о ликвидированных трех складах с боеприпасами. Потери армии Армении на линии соприкосновения оцениваются в 550 военнослужащих (включая погибших и раненых).

Напомним, Азербайджан и Армения ввели военное положение, Ереван также объявил о мобилизации.

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Азербайджан заявил о 550 убитых и раненых армянских военных (видео)

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