Суд в США снял запрет на скачивание TikTok

Суд в США пошел навстречу испытывающему временные трудности сервису TikTok и временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении ее приложения из магазинов приложений Google и Apple.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда столичного округа Колумбия.

Изначально запрет должен был вступить в силу 20 сентября, однако президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Но сама сделка так и не была заключена.

После этого Министерство торговли отложило вступление в силу запрета на скачивание приложения на неделю — до 23:59 27 сентября по местному времени (06:59 понедельника по Киеву). При этом с 12 ноября власти США планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по ее продаже.

Согласно документам, судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но «на данный момент» отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.

Минторг США, комментируя решение судьи, заявил, что американское правительство «подчинится судебному запрету и предприняло немедленные шаги для этого».

«Однако администрация намерена решительно защищать исполнительный указ, который запрещает проведение любых сделок с компанией ByteDance, владеющей TikTok и ее дочерними предприятиями, и усилия министра торговли по [его] реализации от юридических претензий», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минторга.

В то же время в воскресенье представители TikTok сделали заявление, что продолжат диалог с властями о продаже социальной сети, несмотря на то, что суд на время запретил блокировать ее приложение в США.

«Мы довольны тем, что суд согласился с нашими юридическими доводами и не позволил запретить приложение TikTok. Мы продолжим защищать наши права в интересах пользователей и сотрудников, — отметили в соцсети. — В то же время мы продолжим диалог с властями с тем, чтобы наше предложение, которое президент в прошлые выходные одобрил в предварительном порядке, стало соглашением».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вскоре после того, как в Instagram объявили о запуске нового сервиса для создания и обмена видеороликами (Instagram Reels) на замену попавшего под санкции в США ресурса TikTok, на аналогичный шаг пошли и в YouTube.

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