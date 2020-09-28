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Мир

Водопровод убивает: жившая в воде бактерия лишила жизни шестилетнего ребенка

4:40 28 сентября 2020
Ребенок из США

Несмотря на то, что качество воды в США намного лучше, чем во временно оккупированном Крыму, там люди иногда тоже умирают в результате попадания в организм различных микроорганизмов.

В частности, в городе Хьюстон (штат Техас), шестилетний ребенок скончался от воздействия редкой амебы, поедающей мозг, после того, как на него попала вода из городского водопровода, пишет Mirror.

Сообщается, что Джозайя Макинтайр играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона.

Через некоторое время ему стало намного хуже.

Врачи выяснили, что причиной этого стала бактерия, известная как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), который вызывается микроскопической амебой Naegleria fowleri.

Ребенок умер в больнице 8 сентября после борьбы с инфекцией мозга.

После смерти мальчика бактерию обнаружили в теплой пресной воде, в том числе в реках и озерах недалеко от Хьюстона. Местные власти попросили жителей не пить городскую водопроводную воду и не использовать ее для чего-либо, кроме смыва туалетов.

Как отмечает издание, инфекция возникает при попадании зараженной воды через нос. Так амеба попадает в мозг и вызывает ПАМ, который обычно приводит к летальному исходу. Заболевание обычно возникает, когда люди плавают в загрязненной пресной воде, но в очень редких случаях это может произойти в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно исследованиям ученых, возбудитель COVID-19 не распространяется через воду. В частности, отсутствуют доказательства распространения коронавирусной инфекции через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах, а дезинфицирующие средства для очистки пагубно влияют на COVID-19.

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