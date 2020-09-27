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Мир

Ким Кардашьян «вмешалась» в нагорно-карабахский конфликт

23:22 27 сентября 2020
Ким Кардашьян

Американская модель с армянскими корнями Ким Кардашьян Уэст решила, подобно российскому комику Михалу Галустяну поддержать свою историческую родину и выступила в поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Об этом она написала в своих сторис в Instagram-аккаунте и в Facebook.

«Армяне в Арцахе (Нагорном Карабахе) были атакованы. Мы молимся за смелых мужчин и женщин, которые рискуя жизнью, защищают Арцах и Армению. Новости вводят в заблуждение, и это не „столкновения“. Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и предсказуемой компании по дезинформации, которая сопровождает их», — написала Кардашьян.

Также модель предложила привлечь международных наблюдателей к расследованию ситуации в Карабахе и призвала 189 миллионов своих подписчиков звонить в Белый дом и Конгресс США для того, чтобы рассказать там о ситуации в Нагорном Карабахе и предотвратить участие Турции в этом конфликте.

«Нам нужно привлечь международных наблюдателей к расследованию и призвать международные политические и дипломатические меры по предотвращению ненужной эскалации и трагедии», — написала она.

Как известно, в июле, когда начались столкновения на армяно-азербайджанской границе, Кардашьян призвала остановить вооруженные атаки Азербайджана на границе и поддержать Армению. В частности, она подчеркнула, что ее родной стране могут помочь американские сенаторы, заблокировав возможность военной помощи Азербайджану.

Напомним, 27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Уточняется, что есть погибшие среди мирного населения. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу. Также 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов страны. Уточняется, что комендантский час будет введен с понедельника, 28 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также после введения в Армении военного положения авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы в Ереван. Ближайший самолет в столицу Армении должен был вылететь 28 сентября в 17:00. Рейс отменен, авиакомпания обещает связаться с пассажирами и решить вопрос со «сгоревшими» билетами.

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