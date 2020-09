Трамп определился с кандидатурой «судьбоносного» судьи (видео)

Президент США Дональд Трамп наконец определился, кого хочет видеть в Верховном Суде вместо знаменитой Рут Бейдер Гинзбург. На вакантный пост номинирована еще одна женщина — 48-летняя профессор юриспруденции Эми Кони Баррет, сейчас заседающая в окружном апелляционном суде. Если кандидатуру поддержат, то Баррет станет самой младшей среди назначавшихся в Верховный Суд США.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi