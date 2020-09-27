Трамп определился с кандидатурой «судьбоносного» судьи (видео)

Президент США Дональд Трамп наконец определился, кого хочет видеть в Верховном Суде вместо знаменитой Рут Бейдер Гинзбург. На вакантный пост номинирована еще одна женщина — 48-летняя профессор юриспруденции Эми Кони Баррет, сейчас заседающая в окружном апелляционном суде. Если кандидатуру поддержат, то Баррет станет самой младшей среди назначавшихся в Верховный Суд США.

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Как сообщает USA today, с назначением Баррет у Трампа и республиканцев есть возможность усилить контроль над Верховным Судом, закрепив за собой большинство голосов. Это обстоятельство может оказаться крайне важным, если удастся завершить всю процедуру с назначением судьи до выборов 4 ноября. Если итоги ноябрьских выборов будут оспорены, разбирательствами будет заниматься как раз Верховный Суд.

18 сентября 87-летняя судья Верховного Суда Гинзбург скончалась после тяжелой болезни, и теперь ее место вакантно. В США Гинзбург называли «иконой феминизма» и «чемпионкой по защите прав женщин», поскольку правозащитной деятельностью будущая верховная судья начала заниматься еще в 70-е.

Напомним, на 4 ноября в США назначены президентские выборы. Трамп уверен в своей победе, хотя социологические опросы в конце августа — начале сентября демонстрировали, что действующий президент отстает по популярности от своего оппонента.

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