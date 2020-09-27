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Мир

В Минске «казнили» Александра Лукашенко

19:35 27 сентября 2020
минск

В столице Беларуси акция протеста 27 сентября проходила креативно. Участники шествия в Минске подвесили к столбу куклу, изображающую Александра Лукашенко. Персонажа можно было раскачивать, раскручивать, отрабатывать на игрушке боксерские навыки.

Видео, как расправлялись с игрушечным олицетворением диктатуры, опубликовал «Дождь».

Несмотря на закрытое метро и угрозу применения водометов, в шествии участвовали около 100 тысяч человек. Колонна прошла по центральным улицам Минска, скандируя «Света — наш президент». «Жыве Беларусь». «Убирайся вон ты и твой ОМОН».

Напомним, на акции в Минске пара устроила веселый перформанс: девушка переоделась в Александра Лукашенко, а ее приятель — в омоновца на поводке.

Фото charter97.org

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