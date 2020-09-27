В Минске «казнили» Александра Лукашенко
В столице Беларуси акция протеста 27 сентября проходила креативно. Участники шествия в Минске подвесили к столбу куклу, изображающую Александра Лукашенко. Персонажа можно было раскачивать, раскручивать, отрабатывать на игрушке боксерские навыки.
Видео, как расправлялись с игрушечным олицетворением диктатуры, опубликовал «Дождь».
В Минске «казнили» Александра Лукашенко— Дождь (@tvrain) September 27, 2020
Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/8yf0l11JfU
Несмотря на закрытое метро и угрозу применения водометов, в шествии участвовали около 100 тысяч человек. Колонна прошла по центральным улицам Минска, скандируя «Света — наш президент». «Жыве Беларусь». «Убирайся вон ты и твой ОМОН».
Напомним, на акции в Минске пара устроила веселый перформанс: девушка переоделась в Александра Лукашенко, а ее приятель — в омоновца на поводке.
Фото charter97.org462
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter