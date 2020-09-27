Конец сентября на мировом фондовом рынке ознаменовался громким скандалом, в центре которого оказалась американская компания Nikola Motor и ее глава Тревор Милтон. Всего три месяца назад этот стартап впервые разместил свои акции на американской торговой площадке для ценных бумаг высокотехнологичных компаний Nasdaq и вызвал, как сейчас принято говорить, хайп. Рыночная капитализация Nikola превысила стоимость корпораций с мировым именем Ford и Fiat Chrysler! 39-летнего Милтона тут же объявили новым Илоном Маском, а его компанию — «убийцей Tesla». Для этого были все основания. Nikola получила свое название в честь гениального физика Николы Теслы. И Милтон намеревался производить электромобили. Только он объявил о нише, которую пока не заняла Tesla Маска. Nikola будет выпускать тяжелые грузовики, работающие на электрической тяге. Но и это еще не все. Питаться моторы этих «тяжей» будут не от аккумуляторов, а от водородных топливных элементов! Именно эта бизнес-идея и заворожила инвесторов и спекулянтов: водородные технологии вызывают растущий интерес во всем мире. Начиная с июня, акции Nikola росли как грибы после дождя. Но некоторые рыночные эксперты предупреждали — инвесторы имеют дело с «мыльным пузырем», который вот-вот лопнет. Милтон эти обвинения отвергал. Один из главных биржевых герТревор Милоев 2020 года уверенно рассказывал о разработках своей компании, но при этом Nikola так и не выпустила до сих пор ни одного автомобиля. И вот мыльный пузырь громко лопнул! Тревор Милтон подал в отставку. Он был вынужден пойти на это, после того как был обвинен в «широкомасштабном обмане» инвесторов и партнеров.

Серьезные претензии бизнесмену предъявила инвестиционная компания Hindenburg Research, которая давно специализируется на разоблачении биржевых афер и игре на понижение.

Она объявила, что Nikola представляет собой «океан лжи», поскольку компания «вводит в заблуждение своих партнеров неверными утверждениями о том, что располагает важными технологиями». На самом деле, никаких водородных технологий у Милтона нет. В доказательство этому утверждению Hindenburg Research сообщила, что во время съемок прославившегося затем рекламного ролика стартапа Тревора, снятого в 2017 году, прототип грузовика Nikola One был приведен в движение не водородным электромотором, а просто скатился с горки!

Грузовик Nikola One при съемках рекламного ролика якобы подтолкнули и он просто скатился с горки

Nikola ответила, что никогда и не утверждала, что прототип в ролике уже был оснащен собственным двигателем. Мол, тогда это была только идея. А технология у компании имеется. И только так можно объяснить, что немецкий технологический концерн Bosch заключил недавно договор с Nikola и вошел в проект по производству грузовиков и создания сети специальных водородных заправок. Перед началом сотрудничества Bosch на несколько месяцев отправил в США своих инженеров для изучения имеющейся у Милтона технологии. Nikola прошла эту проверку, иначе «просто смешно» утверждать, будто такой солидный партнер присоединился к проекту в качестве поставщика, просто поддавшись хайпу.

Компания Милтона подала в биржевой надзор в Нью-Йорке иск на Hindenburg Research, обвинив инвестиционную компанию в попытке манипулирования курсом ее акций. Скандал привлек внимание Министерства юстиции США, которое теперь проводит расследование.

И все же Тревор Милтон ушел в отставку. Бизнесмен, уже ставший официальным долларовым миллиардером, объяснил свое решение стремлением сфокусировать внимание на самой компании, а не на своей персоне. Он признал, что его манера поведения «в стиле Илона Маска» с громкими и зачастую эпатажными заявлениями оказалась, по всей видимости, контрпродуктивной.

Тревор Милтон уверенно рассказывал о разработках своей компании Nikola, которая до сих пор так и не выпустила ни одного автомобиля

Будет очень жаль, если Nikola действительно оказалась «мыльным пузырем». Мировой автопром еще несколько лет назад переживал глубочайший кризис, вызванный борьбой за экологию. Стало совершенно очевидно, что классические бензиновые и дизельные автомобили несмотря на все ухищрения и обещания производителей продолжают загрязнять окружающую среду. Закрывались заводы и целые компании. Десятки тысяч людей в США и Западной Европе лишались работы.

И тут появился Илон Маск, устроивший «электрическую революцию», лидером которой стала Tesla. Эта компания представила несколько моделей легковых электромобилей, которые ни в чем не уступают бензиновым и стоят недорого. Началось их массовое производство. Успех Tesla заставил старых игроков на мировом авторынке идти по тому же пути. Сейчас в мире нет ни одной более-менее солидной автомобилестроительной компании, которая не представила электромобили собственной разработки.

Но Маск пошел дальше. Столкнувшись с острым дефицитом аккумуляторов и заправок, Tesla бросилась создавать собственные. Это заставило Маска перераспределить финансовые потоки и на достаточно тревожный для инвесторов и потребителей срок задержать поставку новеньких электромобилей заказчикам. Однако последние несколько месяцев акции Tesla растут ни по дням, а по часам. Компания впервые демонстрирует стабильную прибыль. Сам Маск благодаря этим успехам резко увеличил собственный капитал и ворвался в первую десятку, а потом и пятерку, самых богатых людей в мире.

Пример Tesla тоже может служить доказательством того, что Nikola просто столкнулась с временными трудностями. Давайте попробуем разобраться, чем отличаются технологии, предложенные Милтоном от тех, что использует Маск.

Кстати, между этими предпринимателями действительно есть кое-что общее. Основатель Nikola Тревор Милтон происходит из многодетной семьи мормонов. У него три сестры и брат. Будущий бизнесмен получил религиозное воспитание и сразу после школы провел полтора года в миссионерской поездке по Бразилии. В отличие от Маска, Милтон так и не получил высшего образования. Он бросил Университет долины Юта (Utah Valley State College) после первого семестра. Как и Маск, деньги на электромобили он заработал, продав свой первый успешный бизнес-проект в 2014 году.

Тогда Worthington Industries выкупила 80% его компании dHybrid Systems. Сумма сделки не разглашалась. Первоначально компания Милтона занималась производством хранилищ для сжиженного и сжатого природного газа, но со временем большую часть прибыли ей начал приносить автомобильный бизнес — dHybrid Systems занялась переводом двигателей тяжелых грузовиков с дизтоплива на природный газ. Каждый километр пути обходится перевозчикам после этого дешевле, а вредные выбросы при этом снижаются.

Однако ничего революционного в этой технологии нет. Грузовики на газе давно уже никого не удивляют. Продав этот бизнес, Милтон тут же основал компанию Nikola Motor с офисом в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Он не скрывал своего восхищения Илоном Маском. У Тревора были два электромобиля Tesla Model S. Однако, когда Nikola стала конкурентом компании Маска, Милтон пересел на британский электрический внедорожник Jaguar I-Pace.

Бизнесмен из Юты принял решение не лезть в занятую Tesla нишу. Он прекрасно понимал, что быстрые инвестиции ему принесет разработка грузовиков. Перевозку грузов никто еще в мире не отменял. При этом грузоподъемность машины имеет важнейшее значение. Вес аккумуляторов служит серьезным ограничителем. На электрических грузовиках нельзя перевозить столько же, сколько на дизельных.

И Милтон утверждает, что нашел решение этой проблемы. Грузовики Nikola не будут запасать электроэнергию. Они станут производить ее сами во время езды! Для этого на них установят так называемые топливные элементы. Это электрохимические устройства, в ячейках которых происходит химическая реакция между водородом и кислородом. В процессе реакции вырабатывается постоянный ток, и синтезируется вода, которая потом просто сливается на дорогу. Кислород для реакции берется из воздуха, а охлажденный до низких температур водород под высоким давлением хранится в баках.

Преимуществ у данной технологии масса. Помимо меньшей массы, это еще и большая скорость заправки. Даже на станциях быстрой зарядки на пополнение 80% емкости аккумулятора уходит не менее 20−30 минут, а заправить бак водородом можно за 3−5 минут. При этом емкость аккумулятора падает на морозе, а запас хода на баке водорода не зависит от внешней температуры. И наконец, утилизация использованных аккумуляторов является трудоемким и крайне вредным для окружающей среды процессом, который исключен в случае с автомобилями на топливных элементах.

Технология известна давно. Первый прототип был создан японской компанией Honda в 1999 году. В 2008 году она же начала мелкосерийное производство таких легковых автомобилей. Сегодня машины на топливных элементах производят уже Toyota и Hyundai. Разработаны и испытываются прототипы, созданные компаниями Ford, General Motors (GM), Mercedes-Benz и Nissan. Однако серийных грузовиков, работающих на топливных элементах, до сих пор нет. Их и предложил Милтон.

Пока Nikola представила модели грузовиков Nikola One, Nikola Two и Tre (последняя ориентирована на европейский рынок). Все они отличаются отсутствием привычного капота и большим спальным отсеком.

Милтон презентует грузовик Nikola Two

Расчет оказался верным — в 2019 году было объявлено о начале сотрудничества Nikola с концерном CNH Industrial, в который входит итальянский производитель грузовиков Iveco. Тягач Iveco S-Way послужил основой для новой версии прототипа Tre. Компании Милтона не пришлось тратить деньги на разработку ходовой части, кабины и проработку аэродинамики. Nikola нужно было просто интегрировать топливные элементы и бак с водородом в существующую конструкцию. Выпускаться Tre будут на заводе Iveco в Ульме, Германия.

Выпускать Nikola Tre будут на заводе Iveco в Ульме, Германия

Успехи Милтона столкнули его лоб в лоб с Маском. в ноябре 2017 года, когда Tesla представила свой прототип электрического грузовика под названием Semi. Дизайн c панорамным остеклением и компоновка тягача с едва выступающим передком, большим спальником и дверью посередине боковины. Все это напоминало Nikola One. Ответ не заставил себя ждать. В мае 2018 года Nikola подала на Tesla судебный иск о взыскании 2 миллиардов долларов за плагиат. Компания Илона Маска ответила иском в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) с требованием о признании недействительным патента Nikola Motor на конструкцию двери грузовика. Первый раунд противостояния остался за Милтоном — USPTO отклонила иск Tesla. Однако решения по первому иску все еще не принято.

Следующая битва грянула после премьеры в феврале 2020 года пикапа Nikola Badger — прямого конкурента Tesla Cybertruck.

На презентации Милтон представил не ездовую, а компьютерную модель пикапа Nikola Badger

Однако, если Маск продемонстрировал ездовой прототип своего пикапа, то Милтон обошелся пока компьютерной моделью. Он утверждает, что Badger превосходит Cybertruck буквально во всем. Он мощнее, дальнобойнее, способен перевозить больше груза и буксировать более тяжелые прицепы. Милтон утверждает, что Badger куда лучше приспособлен к реальной жизни, чем пикап Маска. «Я вырос на ферме и всю свою жизнь владел пикапами. Я думаю, что Tesla Cybertruck создавалась не для реальных покупателей пикапов, а для фанатов Tesla. А Badger — это настоящий грузовик. Он построен, чтобы конкурировать с Ford F-150. На него можно устанавливать лестницы, он может тянуть за собой прицепы, ездить по бездорожью», — заявил Милтон.

Премьера прототипа Badger на ходу была намечена на сентябрь 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса ее перенесли пока на неопределенный срок. Осенью планировалось открыть прием заказов на машину. При этом ни цен, ни сроков начала производства оглашено не было. Милтон утверждает, что у Nikola уже есть предзаказы на пикапы от корпоративных клиентов на сумму 10 миллиардов долларов. Среди заказчиков он называет службы доставки UPS и Amazon.

Так будет выглядеть Badger. Милтон утверждает, что получил предзаказов на эти пикапы на 10 миллиардов долларов

До сих пор компания Nikola выпустила лишь несколько прототипов водородных грузовиков, которые тестируются теперь на дорогах США. В 2019 году компания начала строить в Аризоне в 80 километрах от Финикса автозавод, который должен производить 50 тысяч грузовиков в год. Открытие предприятие намечено на 2023 год. Милтон уверяет, что уже набрал портфель заказов на 14 тысяч грузовиков, а это значит, что Nikola получит выручку в размере не менее 10 миллиардов долларов. Среди заказчиков он называет компанию Anheuser Busch. Пивной гигант намерен якобы приобрести сразу 800 водородных грузовиков.

Теперь инвесторы и партнеры Nikola встревожены — Тревор Милтон ушел в отставку. 20 сентября компанию Nikola возглавил член совета директоров Стивен Гирски, в прошлом — вице-президент General Motors (GM), известная личность на мировом авторынке. Кстати, 8 сентября GM объявила о стратегическом партнерстве с Nikola и приобрела акции компании на 2 миллиарда долларов. Это еще одно косвенное доказательство в пользу того, что компания Милтона не является «мыльным пузырем», считают эксперты. Именно GM намерена в 2021 году начать выпуск на своих заводах водородный пикап Badger.

Что касается Милтона, то он остается главным акционером Nikola. По словам Тревора, он «оставил колесо управления и вылез из кабины, чтобы наблюдать за успехами Nikola с обочины».

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