Армения и Азербайджан ввели военное положение

После боевого столкновения между Азербайджаном и Арменией утром 27 сентября обе страны объявили военное положение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что объявляется военная обстановка и вводится всеобщий военный сбор. Всем военнослужащим предписано явиться в территориальные военные комиссии.

В Азербайджане решением парламента военное положение хотят ввести в столице — городе Баку, а также в Гяндже, Евлахе, Гейгеле. Объявлено, что по всей стране ограничивается доступ к интернету, военнослужащим запаса следует быть готовыми прибыть в соответствующие подразделения для обороны и защиты государственной безопасности. Окончательное решение должен принять президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тем временем Алиев выступил с обращением к народу, обвинил Армению в провокациях и военных преступлениях. Президент подчеркнул, что страна не будет вести никаких переговоров с теми, кто оспаривает принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.

Напомним, утром 27 сентября случилось новое обострение в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории и начал контрнаступательную операцию, заявив об уничтожении военной техники противника.

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