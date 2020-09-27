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В Минске девушка переоделась в Лукашенко и выгуляла на поводке «омоновца» (видео)

17:26 27 сентября 2020
Протесты

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации итогов голосования на президентских выборах в августе. Так, 27 сентября неизветная пара в Минске устроила веселый перформанс: девушка переоделась в президента Александра Лукашенко и выгуляла на поводке своего мужчину, который оделся как «омоновец».

Видео зрелища попало в сеть.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее 26 сентября в Минске ОМОН изо всех сил пытался сорвать репетицию «народной инаугурации» лидера оппозиции Светланы Тихановской. Многих участников женского марша задержали. Задерживали также журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц. Cреди СМИ, которые пришли тогда освещать акцию, также сотрудники Russia Today, но им кричали «Чемодан-вокзал-Россия».

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