28.18 / 28.32 32.66 / 32.97
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Протестующие в белорусском Гродно отбили у силовиков соратника – жесткое видео

17:09 27 сентября 2020
омон минск протесты

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются народные протесты. В воскресенье, 27 сентября, акции были особенно массовыми, поскольку людей призвали выйти на улицы ради «народной инаугурации» Светланы Тихановской.

С утра силовики разгоняют собравшихся в Минске, Гомеле, других городах. Особенно жестокое видео запечатлели очевидцы в Гродно. Группа омоновцев задержала двоих митингующих и вела (а точнее, волокла) их в автозак. Одного из мужчин собравшимся удалось отбить. Пока омоновцы отвлеклись на группу подбежавших, задержанный вырвался и скрылся. Кадры опубликованы на YouTube-канале News24.

На улицах и площадях 27 сентября применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которые очевидцы описывали, как звуки стрельбы.

омон

Напомним, 23 сентября в Минске Александр Лукашенко провел свою «тайную инаугурацию». Процедура была полусекретной, без высокопоставленных иностранных гостей.

Фото tut.by

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Протесты

В Минске девушка переоделась в Лукашенко и выгуляла на поводке «омоновца» (видео)

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

логинов

Внезапно умер актер из «Антикиллера» (фото)

Олег Тудан

Умер 36-летний журналист ТСН

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер