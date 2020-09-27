Протестующие в белорусском Гродно отбили у силовиков соратника – жесткое видео

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются народные протесты. В воскресенье, 27 сентября, акции были особенно массовыми, поскольку людей призвали выйти на улицы ради «народной инаугурации» Светланы Тихановской.

С утра силовики разгоняют собравшихся в Минске, Гомеле, других городах. Особенно жестокое видео запечатлели очевидцы в Гродно. Группа омоновцев задержала двоих митингующих и вела (а точнее, волокла) их в автозак. Одного из мужчин собравшимся удалось отбить. Пока омоновцы отвлеклись на группу подбежавших, задержанный вырвался и скрылся. Кадры опубликованы на YouTube-канале News24.

На улицах и площадях 27 сентября применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которые очевидцы описывали, как звуки стрельбы.

Напомним, 23 сентября в Минске Александр Лукашенко провел свою «тайную инаугурацию». Процедура была полусекретной, без высокопоставленных иностранных гостей.

Фото tut.by

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter