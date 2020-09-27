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Мир

Пашинян и Алиев жестко высказались о военном обострении

16:45 27 сентября 2020
Военные

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы «удержать Турцию от вмешательства в конфликт» в Нагорном Карабахе.

«Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», — сказал он в обращении к нации.

Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (Нагорного Карабаха. — Авт.) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха», — сказал премьер Армении, сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что армянский народ предпринимает все усилия для защиты безопасности Карабаха.

«Противник несет существенные потери в технике и живой силе. Он должен понять, что на защите Арцаха стоит весь армянский народ», — сказал Пашинян.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование конфликта в Карабахе является исторической задачей его страны.

«Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана», — заявил он на заседании Совета безопасности.

Как писали «ФАКТЫ», 27 сентября между Азербайджаном и Арменией утром произошло боевое столкновение, в ходе которого были убитые.

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