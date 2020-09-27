Отравление Навального и «Северный поток-2»: какие санкции рассматривают в Германии

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального возмутило Европу. Казалось, Евросоюз немедленно жестко отреагирует на очередное использование запрещенного отравляющего вещества «Новичок». Многие политики сразу заявили, что лучшим ответом демократической Европы на преступные действия Кремля станет отказ от газопровода «Северный поток-2». Однако прошло уже больше месяца, а никакие санкции в связи с отравлением Навального ЕС не ввел. Почему так происходит, анализирует немецкая газета Der Tagesspiegel. «ФАКТЫ» предлагают полный перевод резонансной статьи, вышедшей в этом издании.

«Состояние здоровья лидера российской оппозиции Алексея Навального улучшается. Однако его отравление продолжает оказывать давление на федеральное правительство Германии.

Правительство ФРГ с «большим облегчением» восприняло новость из берлинской клиники Charité: лидера российской оппозиции Алексея Навального выписали из стационара. После отравления ядом «Новичок» Навального доставили самолетом в Германию 22 августа.

Операция по его спасению полна драматизма. Навальный находился в коме 16 суток. В берлинской клинике он провел месяц.

Сначала врачи не были уверены в том, что 44-летний оппозиционер сможет полностью восстановиться. Сейчас прогнозы звучат более благоприятные. В среду, 23 сентября, представитель Charité заявила: «Лечащие врачи полагают, что полное выздоровление возможно. Они исходят из курса лечения и нынешнего состояния пациента».

Но также ясно, что российскому оппозиционеру может потребоваться длительный период для восстановления. Навальному сейчас предстоит трудное обучение многим вещам, которые здоровые люди делают автоматически. Он не может писать от руки, стоять на одной ноге или бросать мячик левой рукой. Об этом Навальный сам написал в Instagram.

Так что его выписка из больницы вовсе не означает, что лечение завершено. Требуется ежедневная физиотерапия, чтобы он смог восстановить контроль над своими пальцами и улучшить чувство равновесия. Он также сообщил, что ему, возможно, придется лечь в реабилитационную клинику. Навальный опубликовал фото в Instagram — он сидит на скамейке в парке.

Вместе с тем он исключает вероятность того, что останется в Германии навсегда. Он уже выразил желание вернуться в Россию и продолжить свою работу.

Хотя состояние Навального постепенно улучшается и он работает над тем, чтобы вернуться к нормальной жизни, ситуация для правительства Германии не становится проще. Канцлер Ангела Меркель с непривычной для нее резкостью сделала дело Навального пробным камнем, который будет определять ее будущую политику в отношении России. После того как лаборатория Бундесвера обнаружила химическое боевое отравляющее вещество «Новичок» в пробах Навального, Меркель потребовала объяснений от России и пригрозила в ином случае последствиями. С тех пор прошло уже три недели. Однако желаемых ответов от России не последовало. «К сожалению, в этом вопросе пока нет ничего нового», — сказал 23 сентября представитель правительства Штеффен Зайберт.

Более месяца спустя после отравления Навального российские власти еще не возбудили уголовное дело. Вместо этого в контролируемых Кремлем СМИ распространяется дезинформация — вплоть до неказистой теории о том, что Навальный был отравлен на борту самолета, которым его доставили в Берлин, или в Charité.

Умышленное распространение подобной ложной информации недавно пришлось ощутить на себе президенту Франции Эммануэлю Макрону: в телефонном разговоре российский президент Владимир Путин пытался намекнуть ему, что Навальный мог сам изготовить «Новичок» и отравиться им в ходе этого процесса. Как сообщила французское издание Le Monde, Путин также выдвинул французскому коллеге еще несколько теорий, объясняя, как Навального могли отравить без какого-либо вмешательства российских властей. Во Франции теперь говорят, что Макрон «переживает момент Меркель».

Для федерального правительства Германии высказывание Путина означает, что оно больше не может рассчитывать на требуемое от Кремля расследование. Это заставляет канцлера принимать срочные решения — ведь за четкими словами в начале сентября в ближайшее время должна последовать реакция.

После отравления Навального в Германии зазвучали требования об окончательном или временном прекращении строительства спорного газопровода «Северный поток-2». Такой реакции более не исключали ни сама Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Маас. Однако против «Северного потока-2» высказались в первую очередь те, кто с самого начала выступал против газопровода, например Норберт Реттген, отвечающий в партии ХДС за внешнеполитические вопросы, а также «зеленые». Смены настроений внутри правящей коалиции, которая до этого поддерживала проект, не наблюдается.

Пока в Берлине считают крайне маловероятным, что федеральное правительство действительно остановит «Северный поток-2». Первым из членов правительства об этом высказался вице-канцлер Олаф Шольц (СДПГ). Он косвенно отверг возможность прекращения строительства газопровода. «Северный поток-2″ не является государственным проектом Германии, это экономический и энергетический проект, в котором участвует очень много компаний», — сказал министр финансов ФРГ в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Зайберт не стал комментировать, выразил ли Шольц позицию всего федерального правительства и, соответственно, канцлера. Он сказал лишь, что канцлер, вице-канцлер и министр иностранных дел находятся в «тесном и хорошем контакте». И это вовсе не производит впечатления, что министр финансов якобы высказал только свое мнение.

В Берлине ожидают, что в качестве реакции на дело Навального могут быть приняты точечные персональные санкции. Однако и это потребует согласования с другими членами ЕС. Как и прежде, в вопросе санкций против России правительство ФРГ может быть уверено в широкой поддержке внутри ЕС. Однако спор вокруг санкций ЕС против Беларуси показал, что даже при таких условиях внутри Евросоюза трудно достичь единства за столь короткое время".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Claudia Von Salzen / Der Tagesspiegel)

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