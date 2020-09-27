Японцы удивили мир очередной «туалетной» новинкой

Японцы, которые недавно придумали первую безопасную УФ-лампу против коронавируса, также являются главными законодателями моды в том, что касается унитазов, биде и общественных туалетов. В Японии даже существует понятие «туалетная культура». Недавно они снова удивили весь мир. В Токио появились общественные туалеты с… цветными стеклянными стенами, которые позволяют прохожим заглянуть внутрь! Подробно об этом новшестве, а также о «туалетной культуре» рассказывает в своей статье немецкая газета Süddeutsche Zeitung. «ФАКТЫ» предлагают ее полный перевод.

«Серией новых общественных туалетов Япония чествует свою всемирно известную «туалетную культуру». Уже само слово «культура» подчеркивает: здесь не идет речь только о естественной потребности.

С недавних пор люди стремятся попасть в парк Йойоги-Фукамачи в районе Сибуя в Токио. Он и раньше привлекал к себе внимание прекрасным футбольным полем с идеальным газоном или сказочным замком на деревьях, куда с удовольствием забирались дети. Но теперь наибольший интерес посетителей вызывает новый общественный туалет. Он состоит из трех кабинок, который архитектор Сигэру Бан построил с цветными стеклянными стенами. Снаружи можно увидеть, занят ли туалет, чисто ли там. Как только дверь будет закрыта изнутри, стены становятся непрозрачными. И вошедший может спокойно делать свое дело. Весьма практично.

Прозрачный общественный туалет в Сибуе — первый из запланированной серии, которую намерены построить во многих городах Японии. Спонсором выступил некоммерческий фонд Nippon. Туалет был разработан Баном и реализован компанией Toto. Поводом для создания прозрачных туалетов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на следующее лето. «Мы хотим представить иностранным гостям нашу туалетную культуру», — говорит Хирофуми Мацутаке, представитель Toto. Он подчеркивает, что данное изобретение весьма полезно в условиях пандемии. Оно позволяет лучше выполнять правила гигиены и, следовательно, вносит свой вклад в борьбу с заражением.

Учитывая, что Toto является крупнейшей в мире компанией такого рода, ее представитель не скрывает, что проект в Сибуе носит также рекламный характер. Но разве это так важно? Ни одно место в нашей повседневной жизни не является таким же неизбежным для посещения, как туалет. Утилизация испражнений — решающий фактор для гигиены и здоровья общества. Особенно — в условиях пандемии. А Япония является одной из образцовых стран в мире в плане гигиены. Такое впечатление, что чистота является здесь вопросом национальной чести. Общественные туалеты зачастую представляют собой шедевры чистоты — при этом пользующиеся ими люди ничего не должны за это платить, как это давно принято в Германии. Туалеты в японских домах являются высокотехнологичными приспособлениями, которые с помощью специальной дезинфицирующей воды, экономных сливных механизмов и умной вентиляции борются с грязью и запахами.

Когда-то основатель компании Toto Кацухико Окура вдохновился европейскими керамическими унитазами. Он воссоздал их в Японии и тем самым способствовал тому, что они заменили старые напольные унитазы. Хирофуми Мацутаке говорит, что и предшественники современных японских туалетов были родом из-за границы, из США и Швейцарии. Это были медицинские приборы, которые использовались для ухода за лежачими пациентами.

Японские инженеры совместили их с обычными туалетами. В 1980 году Toto представила свой первый унитаз с функцией биде и регулируемой температурой воды. «В начале он был принят не особенно хорошо», — вспоминает Мацутаке. Но инженеры компании не сдавались, и сегодня почти никто не хочет отказываться от обогреваемых сидений унитаза и функции гигиенического душа. По данным Toto, в 80% всех японских семей унитаз оснащен дополнительными функциями.

Так ли это необходимо? Это чисто европейский вопрос. В Японии промышленность сегодня специализируется на том, чтобы с помощью новейших электронных приспособлений обеспечить человеку повышенный комфорт в любой сфере. И унитазы, у которых автоматически поднимается крышка, когда вы подходите к нему, уже давно здесь никого не удивляют. «Они так приветствуют вас», — с традиционной японской улыбкой говорит Мацутаке.

Кроме того, некоторые унитазы в офисных зданиях издают звуки смыва, когда кто-то на них сидит, тем самым заглушая звуки, которых человеку в туалете не всегда удается избежать. Есть домашние унитазы с мягкой подсветкой, чтобы во время ночного посещения туалета не прерывать дремоту человека. Японская туалетная индустрия действительно подумала обо всем.

Появится ли когда-нибудь туалет, который будет не только приветствовать посетителей изящным поднятием крышки, но и подавать напитки, складывать туалетную бумагу? Хирофуми Мацутаке полагает, что развиваться нужно не в этом направлении. Важнее, чтобы туалет будущего стал играть заметную роль в системе здравоохранения. Например, автоматически анализируя образцы мочи или стула.

Похоже, это уже не за горами. В это веришь, когда смотришь на общественный туалет в парке Йойоги-Фукамачи. Он действительно объединяет в себе комфорт, искусство и «туалетную культуру». Но и это еще не все. Мацутаке утверждает, что внутри кабинок все сделано из специальных улучшенных материалов, которые значительно облегчают работу тех, кто там убирает".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Thomas Hahn / Süddeutsche Zeitung)

Ранее сообщалось о том, что врачи в Японии научились предугадывать скорую смерть пациента по зрачкам.



492

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter