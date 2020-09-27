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Мир

Армения показала видео уничтожения азербайджанских танков и заявила о ликвидации 2 вертолетов

11:29 27 сентября 2020
Уничтожение танка

В воскресенье, 27 сентября, произошло боевое столкновение между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Причем обе стороны обвиняют друга друга в вооруженных провокациях. Появилась первая информация о боевых потерях.

По данным Министерства обороны Армении, опубликованным в Facebook, азербайджанские подразделения атакуют на нескольких участках линии фронта, при этом используются авиация, дроны, бронетехника и артиллерия. В ходе боев вооруженные силы Азербайджана потеряли 2 вертолета и 14 беспилотных летательных аппаратов, а также бронетехнику.

Боевые действия продолжаются.

Также размещено видео уничтожения азербайджанских танков:

Напоминаем, «ФАКТЫ» опубликовали материал, в котором анализируются возможные последствия военного конфликта между Арменией и Азербайджаном и рассматривается возможность перетекания обострения в полномасштабную войну на Кавказе.

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