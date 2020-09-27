28.12 / 28.37 32.51 / 33.12
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Боевое столкновение с жертвами произошло между Азербайджаном и Арменией

7:51 27 сентября 2020
Изображение pozziss с сайта Pixabay

Между Азербайджаном и Арменией утром 27 сентября произошло боевое столкновение, сообщается об убитых.

Обе стороны дали свои версии произошедшего.

Так, Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации по всей протяженности фронта».

«27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении.

По данным Азербайджана, есть убитые среди мирного населения.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», — отмечается в сообщении.

В то же время Армения обвинила Азербайджан в атаке.

В частности, премьер Армении Никол Пашинян сделал заявление на своей странице в Фейбсуке.

«Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости», — отмечается в сообщении.

Боевые столкновения Армении и Азербайджана возобновились 12 июля 2020 года.

Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус Нагорного Карабаха.

597

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Воздвижение

Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

Анастасия Топольская

Фото погибших курсантов разбило сердце знаменитому диджею

Киев

В Украине резко меняется погода: прогноз синоптиков на следующую неделю

Юко Такэути. Источник фото: instagram.com/yuko_takeuchi0401/

Сыгравшая Шерлока Холмса актриса покончила с собой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер