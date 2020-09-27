Боевое столкновение с жертвами произошло между Азербайджаном и Арменией

Между Азербайджаном и Арменией утром 27 сентября произошло боевое столкновение, сообщается об убитых.

Обе стороны дали свои версии произошедшего.

Так, Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации по всей протяженности фронта».

«27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении.

По данным Азербайджана, есть убитые среди мирного населения.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», — отмечается в сообщении.

В то же время Армения обвинила Азербайджан в атаке.

В частности, премьер Армении Никол Пашинян сделал заявление на своей странице в Фейбсуке.

«Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости», — отмечается в сообщении.

Боевые столкновения Армении и Азербайджана возобновились 12 июля 2020 года.

Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус Нагорного Карабаха.

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