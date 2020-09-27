Боевое столкновение с жертвами произошло между Азербайджаном и Арменией
Между Азербайджаном и Арменией утром 27 сентября произошло боевое столкновение, сообщается об убитых.
Обе стороны дали свои версии произошедшего.
Так, Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации по всей протяженности фронта».
«27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении.
По данным Азербайджана, есть убитые среди мирного населения.
«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», — отмечается в сообщении.
В то же время Армения обвинила Азербайджан в атаке.
В частности, премьер Армении Никол Пашинян сделал заявление на своей странице в Фейбсуке.
«Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости», — отмечается в сообщении.
Боевые столкновения Армении и Азербайджана возобновились 12 июля 2020 года.
Основным предметом спора между враждующими сторонами является статус Нагорного Карабаха.597
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter