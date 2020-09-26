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Мир

В Минске ОМОН изо всех сил пытается сорвать репетицию "народной инаугурации" Тихановской (фото, видео)

17:23 26 сентября 2020
Протесты

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации итогов голосования на президентских выборах в августе 2020 года. 26 сентября в центре Минска собрались участницы женского марша, но их с начала акции начали разгонять и задерживать силовики.

Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка, где женщины собирались перед акцией. Cегодняшнююю акцию собрали как «репетицию народной инаугурации» Светланы Тихановской.

Основная колонна идет по проспекту Независимости, туда стекаются люди из других частей города. Тем временем в разных районах столицы Беларуси силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском хватают участников акции и случайных прохожих, сообщает tut.by.

Задержали, а потом отпустили журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц. Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today, им кричат «Чемодан-вокзал-Россия».

Осторожно! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!

Как писали «ФАКТЫ», в прошлую субботу в Беларуси прошел женский «Блестящий марш». В тот раз женщины надели яркую и блестящую одежду. Позднее силовики также разогнали тот марш и провели массовые задержания.

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