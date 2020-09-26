В Якутии, где недавно провалилась неуклюжая попытка кремлевских пропагандистов представить «массовую подержку» населения «вечному правлению» Путина, на одном из кладбищ погибших самолетов энтузиастам удалось разыскать достаточно ценный экспонат — личный борт генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, проржавевший от времени Ил-14П.

Об этом пишет издание «Блокнот».

О ценности находки можно говорить по тому, что она привела в восторг европейские СМИ, которые с радостью сообщили, что на найденном борту знаменитый «вождь холодной войны Khrushchev» летал, когда сменил в Кремле легендарного Сталина и развенчал культ его личности.

Отмечается, что для Хрущева в малокомфортабельном «Ильюшине» была оборудована VIP-кабина со всеми удобствами, беспрецедентными по меркам конца 1950-х годов (самолет был введен в эксплуатацию в 1957 году).

По словам историков авиации, на борту хрущевского Ил-14П было установлено суперсовременное (по тем временам) американское навигационное оборудование.

«В частности, там стояло (радиооборудование), которое могло настраиваться на диапазоны пяти стран, включая Японию, Австралию и США (Нью-Йорк) и после настройки выдавало текущие координаты самолета в полете, по-видимому, с использованием метода триангуляции», — рассказал специалист.

Когда Хрущев впервые прилетел в США, он использовал другой самолет — гигантский дальнемагистральный авиалайнер Ту-114, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. У американцев на базе ВВС «Эндрюс» не было достаточно высокого передвижного трапа, по которому генсек ЦК КПСС мог бы спуститься, сохранив достоинство. Тогда было решено подогнать к борту пожарную машину, чтобы советская делегация сошла на землю по ее выдвижной лестнице.

Впоследствии Хрущев вообще отказался от использования Ил-14 в пользу четырехмоторного Ил-18, полагая, что два дополнительных двигателя гарантируют ему более высокий уровень безопасности. Так, по прошествии времени, многострадальный «бортик № 1» оказался на свалке в Черском.

Этот якутский поселок, некогда являвшийся центром полярной авиации и принимавший сотни самолетов, теперь превратился в настоящий музей советской разрухи.

Тимур Фаткулов, а вслед за ним и подхватившие его рассказ о хрущевском самолете британские таблоиды рассуждают о том, что здорово было бы перевезти ржавеющие в Черском самолеты советских времен в музеи, где их могли бы увидеть тысячи людей.

«Но эта идея, несмотря на ее красоту и правильность, увы, неосуществима», — сетует автор статьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Полтаве воссоздали знаменитую советско-американскую операцию «Френтик».

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