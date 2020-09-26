Facebook "забанил" более 200 российских агентов, работавших против Украины

После недавней блокировки сети аккаунтов, связанных с «фабрикой троллей» «повара Путина» Евгения Пригожина, компания Facebook провела еще одну «операцию» по прекращению вредоносной деятельности российских хакеров и агентов, которая была направлена в основном против Украины и Сирии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте соцсети.

В частности, под запрет Facebook попали 214 пользователей соцсети, 35 страниц, 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram.

В качестве причины блокировки названо «нарушение … стратегии противодействия вмешательству на правительственном уровне, которое проявляется в скоординированном неаутентичном поведении от имени иностранной или государственной структуры».

В Facebook указывают, что данная деятельность происходила из России, и в основном была направлена против Сирии и Украины, и, в меньшей мере, против Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы, Великобритании и США.

«Несмотря на то, что стоящие за этой деятельностью люди применяли меры для того, чтобы скрыть свою личность и местонахождение, наше расследование связало эти кластеры с российскими военными, включая военные разведывательные управления», — заявил глава Facebook по вопросам безопасности Нетениель Глейхер.

1/ Today we announced three CIB takedowns linked to Russian actors all three had very limited global following, and even more minimal following in the US. But we know that networks like these can pivot in the the weeks to come, so well stay vigilant. https://t.co/O7xzGFDrOh — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) September 24, 2020

Также он добавил, что тактика «хакнуть и бросить», которую применяли забаненные агенты, включает кражу информации, возможное манипулирование ею, а затем размещения в соцсетях в нужное время с целью повлиять на общественные настроения.

«Это одна из угроз, которой мы уделяем особое внимание и которая нас особенно беспокоит перед ноябрьскими выборами в США», — заявил Глейхер.

Хотя признаков подобного поведения не было выявлено в этот раз, в компании считают, что они связаны со случаями вмешательства в выборы в США в прошлом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кандидат на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден считает, что главная угроза вмешательства в выборы в США исходит из Российской Федерации.

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