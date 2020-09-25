Лукашенко не лишат звания почетного профессора Киевского университета, потому что "процедура не прописана"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отказался рассматривать обращение преподавателей и студентов о лишении звания почетного доктора этого вуза лишить Александра Лукашенко, который считает себя единственным победителем цветных революций в мире.

Как сообщил центр коммуникаций вуза, 5 сентября на учредительном заседании Ученого совета нового созыва указанный вопрос не рассматривался, поскольку процедура лишения ранее предоставленного звания не регламентирована.

Отметим, что после обращения студентов проректор вуза по научно-педагогической работе Владимир Бугров заявил, что поддерживает лишение Лукашенко почетного звания.

Лукашенко вручили диплом почетного доктора Киевского национального университета еще 5 ноября 2009 года.

В самой Беларуси после «самоинаугурации» Лукашенко его считают «президентом ОМОНа».





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