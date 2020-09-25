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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили впервые за 100 лет

16:19 25 сентября 2020
Карнавал в Рио

Знаменитый ежегодный карнавал в бразильском городе Рио-де-Жанейро отменили — впервые за сто лет. Как сообщает Sky News, в связи с пандемией коронавируса проведение мероприятия отложено на неопределенный срок. Организаторы заявили, что ожидают появления вакцины против COVID-19. Карнавал, собирающий до 90 тысяч зрителей, планировали провести в феврале. Но сочли, что это небезопасно.

В Бразилии зарегистрировано уже более 4,7 миллионов случаев заражения. Умерли почти 140 тысяч человек. Страна занимает второе место по смертности от коронавируса после США. Первый случай инфицирования в Бразилии был зафиксирован 26 февраля этого года — на следующий день после окончания последнего на данный момент карнавала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пандемия коронавируса стала причиной изменения формата церемонии вручения Нобелевской премии.

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