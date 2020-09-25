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Мир

Суд Лукашенко решил не отпускать Колесникову из-под стражи до ноября

15:22 25 сентября 2020
Мария Колесникова

Городской суд Минска оставил в силе решение Партизанского районного суда об аресте члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, тем самым окончательно отклонив жалобу адвокатов политика. Напомним, перед заседанием суда таинственно исчезла, а затем «нашлась» в УВД Минска адвокат Колесниковой.

Таким образом, оппозиционер должна будет оставаться под стражей до 8 ноября 2020 года.

Напомним, 7 сентября Колесникову пытались насильно вывезти из страны, однако она порвала свой паспорт. Члену Коордсовета оппозиции объявили о подозрении по ст. 361 («Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь») Уголовного кодекса Беларуси.

В свою очередь она потребовала у Следственного комитета возбудить дело против силовиков, которые при ее задержании прямо угрожали ей убийством.

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