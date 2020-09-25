Мужчина бросился чинить гидрант, несмотря на «цунами» — его действия вызвали восторг

Десятки тысяч просмотров набрал в сети ролик, на котором парень под настоящим ливнем чинит поломавшийся гидрант — в воздух вырывались огромные массы воды и падали на пытавшегося перекрыть утечку человека. Ранее сеть поразили кадры стирки подушек молодого человека, которые он не чистил 10 лет.

Видео с ликвидацией аварии размещено на «Reddit» — его можно посмотреть ЗДЕСЬ — с комментарием: «Гидрант сломался… У Гая были знания и инструменты, чтобы остановить это, прежде чем вода затопит все вокруг». Правда, не сообщается, когда и где произошла эта авария.

На видео видно, как парень ложится за землю и пытается, видимо, повернуть какой-то вентиль, а в это время на него льются потоки воды. Потом он использует Т-образный инструмент, перекрывая воду — поток становится все меньше и меньше, пока вовсе не иссякает.

Один из самых популярных комментариев интернет-пользователей: «Черт возьми. Что он вообще сделал?!»

Другой комментатор пошутил по этому поводу так: «Меня беспокоит один вопрос — почему он носит с собой Т-образную планку и молоток… Я слышал оправдание: «Я играю в бейсбол, поэтому у меня в машине бита и перчатка…».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили кадры из Мадрида, который накрыл сильный дождь — в некоторых района столицы Испании выпало от 17 до 19 литров воды на квадратный метр.

Изображение fancycrave1 с сайта Pixabay.

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