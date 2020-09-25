«Чайник», найденный при уборке в гараже, продан на аукционе за полмиллиона долларов (фото)

На торгах, организованных британским аукционным домом Hansons Auctioneers, за 390 тысяч фунтов (около 496 тысяч долларов) пошел с молотка старинный «чайник», найденный, как писали «ФАКТЫ» жителем графства Дербишир у себя в гараже.

Изначально эксперты оценивали этот предмет фарфора, датированный XVIII веком, в 130 тысяч долларов. Однако за него сразу же разгорелась жестокая битва. Как сообщает издание Daily Mail, за 11 минут цена взлетела до небес. За лот по телефону торговались восемь претендентов — в том числе из США и Китая. В конце концов чайник купил некий коллекционер из Лондона.

На самом деле «чайник» высотой в 15 сантиметров, принадлежавший некогда китайскому императору Цяньлуну, был предназначен не для чая, а для подогретого вина.

51-летний владелец сосуда предполагал, что его привез из Китая его дедушка, который базировался на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что купленная за доллар ваза продана на аукционе за 600 тысяч.



371

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter