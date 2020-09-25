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Мир

Навальный назвал спасителей – без них «наводил бы ужас в черном пакете»

12:58 25 сентября 2020
навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает лечиться в Германии после интоксикации «Новичком», благодарит тех людей, которые вольно или невольно сорвали планы отравителей. К своим спасителям Навальный причисляет пилотов рейса Томск — Москва и медслужбу аэропорта в Омске.

«Пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное „минирование“ аэропорта. Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет, а сразу четко сказали: „Это отравление“, и зафигачили дозу атропина», — рассказал Навальный в Instagram.

Оппозиционер уверен, что только с помощью этих «неизвестных добрых людей» у него появилась фора во времени, чтобы дождаться квалифицированной медицинской помощи.

«Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлета, еще через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и еще через час я продолжу свое путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет… То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15−20 часов жизни», — объяснил Навальный.

Напомним, ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох выдвинул версию, почем Навального пытались отравить именно во время поездки в Сибирь.

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