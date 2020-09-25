Аэропорт нанял "антикоронавирусных" собак для поиска заболевших по запаху

Аэропорт Хельсинки в Финляндии проводит уникальный эксперимент. Кроме стандартных способов выявления заболевших COVID-19 (измерение температуры, проверка результатов тестов), в терминале работают специальные собаки. Они обнюхивают пассажиров и выявляют заразившихся. Считается, что собаки способны учуять инфекцию, даже если человек еще сам не знает о заражении, и никакие симптомы не проявились. Специалисты-кинологи уверяют, что их подопечные способны унюхать коронавирус на стадии, когда даже ПЦР-тест показывает ложнонегативный результат.

Пока в аэропорту работают четверо собак в две смены. Животных отобрали со всей тщательностью: более половины претендентов обладали уникальным нюхом, но работать в толпе людей оказались неспособны. Как сообщает финское агентство Yle.fi, эксперимент рассчитан на четыре месяца, а по его итогам станет понятно, стоит ли продолжать проект.

Собачья проверка на коронавирус пока что не обязательна, но администрация аэропорта всячески стимулирует пассажиров участвовать в исследовании. Выглядит процедура следующим образом: путешественники проходят в отдельное закрытое помещение. Там у добровольца особым образом берут мазок с кожи. Образец помещают в специальную пробирку, а далее приходит очередь собаки и специалиста-кинолога. В соседнем помещении животное обнюхивает каждый из образцов и выявляет те, что могут принадлежать зараженным. Весь процесс занимает несколько минут. Туристы, вызвавшие подозрение у служебной собаки, отправляются в медицинский центр для подтверждения диагноза обычными лабораторными методами.

Новая процедура проводится максимально осторожно: собак не допускают в комнату к тестируемым. У туристов может оказаться аллергия на собачью шерсть, а кинологи могут подхватить инфекцию от путешественников.

Напомним, математические модели показывают, что в конце октября Финляндию как и некоторые другие страны Европы ждет новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото yle. fi

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