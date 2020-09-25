Профессор неизвестных наук: что известно об авторе идеи выдвинуть Путина на Нобелевскую премию

Российскую заявку о номинировании Владимира Путина на Нобелевскую премию мира могут отклонить даже по чисто формальным признакам. Автор идеи не известен научными достижениями, непонятно где получил звание профессора (и получал ли). Кроме того, в библиотеках не обнаружено обязательных для профессора диссертаций и авторефератов за авторством Комкова.

Правила выдвижения на Нобелевскую премию мира предусматривают, что свои предложения в числе прочих могут подавать университетские профессоры политических наук и юриспруденции, истории и философии. Как выяснило агентство The Insider, автор российской заявки Сергей Комков хоть и называет себя профессором, но нет никаких доказательств получения им такого ученого звания.

Жизнеописание Комкова не дает понимания, в какой университете и на какой кафедре он профессор. Официальная биография не сохранила следы того, что россиянин вообще когда-либо занимался преподаванием в вузах. В карьере Комкова был опыт работы директором средней школы, начальником отдела Московского городского комитета по образованию и Всероссийского фонда образования.

Сведения об учреждении Комковым ряда учебных заведений также подвергнуты сомнению. Европейский университет права Justo не указывает в числе своих преподавателей Комкова. Что касается организации «Русский университет национального образования», то в 2016 году она была ликвидирована.

Проверив сведения, что ученую степень Комков мог получить в «Восточноевропейском отделении академии наук Сан-Марино», расследователи выяснили, что организация с таким названием была зарегистрирована в 2002 году в Москве, предполагала заниматься в том числе ремонтом автомобилей, но в 2015 году прекратила существование.

Попутно в ходе расследования про Комкова стало известно, что он является автором политического романа «Кремлевский сурок» и философского труда «Русская воля» с оправданием расовой идеологии для русской нации. Гражданин выпускает газету «Президент», посвященную Путину, а также представляется как доверенное лицо российского президента.

Напомним, на Нобелевскую премию мира выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального. Также озвучена идея подать на премию белорусскую активистку, бывшую претендентку на пост президента Светлану Тихановскую.

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