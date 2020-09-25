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Мир

Страшная трагедия в РФ: парень обезглавил мать «по велению демонов»

4:29 25 сентября 2020
Трагедия в Подмосковье

В Подмосковье (России) произошла страшная семейная трагедия, виновником которой стал 22-летний молодой человек, проживавший с 46-летней матерью и 66-летним отцом.

О произошедшем рассказывает «МК».

Сообщается, что утром 23 сентября отец семейства Алексей уехал с утра по своим делам.

В обед он уже направлялся в сторону дома, когда ему на мобильный телефон позвонил сын Игорь. Парень был очень взволнован и путался в словах. Он сообщил отцу, что только что убил мать. Алексей сначала не поверил услышанному и стал набирать номер жены. Но телефон не отвечал. Тогда мужчина позвонил в полицию и рассказал о странном звонке.

Алексей решил не заходить в дом и дождаться приезда сотрудников на улице. Страшная картина предстала перед его глазами, когда он вместе с полицейскими зашел внутрь. На полу в одной из комнат в луже крови лежала его супруга, признаков жизни женщина не подавала. Рядом с телом сидел Игорь. Молодой человек плакал и повторял, что не хотел никого убивать, но голоса в голове заставили его совершить этот ужасный поступок.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения обезглавленного тела женщины. По данным эксперта, смерть наступила от повреждений в виде колото-резаных ранений и удушения.

По словам родственников, Игорь — добрейшей души человек, никогда ранее не проявлял агрессию. Два года назад парень пережил душевную травму, от которой не мог оправиться самостоятельно. Специалисты прописали ему антидепрессанты. На фоне приема юноша стал жаловаться родителям, что порой слышит голоса. Его даже поставили на учет в диспансер.

«Он просто обожал мать, — вспоминает убитый горем отец. — Они почти никогда не ссорились. Если бы не эти демоны в его голове, он никогда бы не совершил такого».

В отношении Игоря возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время задержанному будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Нью-Йорке миллионера расчленил его ассистент из-за 90 тысяч долларов.

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