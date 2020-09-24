Племянница Трампа подала на него в суд: стала известна причина

По мере приближения выборов президента США в стране разгорается «война компроматов»: после обвинений сына Байдена в получении сомнительных миллионов в Украине, России и Китае, воспользоваться моментом решили и противники Трампа: племянница президента США Мэри Трамп подала в суд на политика за мошенничество с имуществом.

Об этом передает CNN.

Ответчиками по иску стали Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их умершего брата Роберта.

В своем иске Мэри Трамп утверждает, что с 1980-х годов ее родственники захватили контроль над бизнес-империей, которая досталась им по наследству.

По мнению женщины, «Трампы» скрывали реальный размер имущества, который принадлежал ей по закону.

«Они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства, заставив ее думать, что он гораздо меньше реального», — говорится в иске.

Племянница Трампа требует через суд возместить ей утраченную часть имущества, а также выплатить компенсацию в $ 500 тыс.

Летом Мэри Трамп выпустила книгу о Трампе — «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ней племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.

Часть приведенных в книге фактов были основаны на записи бесед племянницы Трампа с его сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри, которые опубликовала газета Washington Post. Из опубликованных разговоров следует, что Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.

На просьбу прокомментировать судебный иск пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сказала, что настоящим мошенничеством является то, что Мэри Трамп «тайно записывала беседу с одним из своих родственников и тем самым действительно дискредитировала себя».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 23 сентября, президент США Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию в Белом доме и удивил участвовавших в ней журналистов отказом гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Президент фактически отказался дать такие гарантии, прописанные в конституции США.

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