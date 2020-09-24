В Беларуси МВД пытается оправдаться за беспричинное использование силы по отношению к мирным протестующим. Силовики утверждают, что им звонят «простые жители Минска» и требуют вести себя еще жестче с теми, кто перекрывает дороги ради уличных акций.

Запись одного из таких звонков была опубликована на сайт МВД Беларуси. Позвонивший мужчина не стеснялся в выражения и требовал расстреливать протестующих из автомата Калашникова.

«Пусть используют резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны 7.62. Автоматы Калашникова никто не отменял. Пару выстрелов в башку и все, все протрезвеют», — предлагал позвонивший.

«Неужели нельзя найти человек десять с дубинами, они же, подлецы, разбегутся за 10 минут», — предлагал еще один инициативный минчанин.

Напомним, США, Великобритания и Канада хотят ввести санкции против топ-чиновников в Беларуси, ответственных за насилие над участниками уличных акций. В Евросоюзе также предложили наложить санкции на руководство Беларуси, но этот процесс затормозился.

Фото Nexta live/Telegram

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