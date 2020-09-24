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Пропавшая адвокат Колесниковой нашлась в милиции Минска

21:04 24 сентября 2020
адвокат казак

В Беларуси нашлась адвокат Людмила Казак, пропавшая при загадочных обстоятельствах днем 24 сентября накануне важного судебного процесса. Юристку нашли в отделении УВД Минска — ее задержали якобы за административное нарушение.

Как сообщает Telegram-канал tut.by, ГУВД Минска подтвердило, что Людмила Казак пребывает в отделении милиции.

Казак известна как представительница интересов в суде оппозиционерки Марии Колесниковой. На 25 сентября назначено заседание в суде, где будет рассматриваться апелляция на арест активистки.

Фото Виктор Бабарико/Facebook

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