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В Минске таинственно исчезла адвокат Марии Колесниковой, муж заявляет о похищении

19:57 24 сентября 2020
суд казак

В Минске при загадочных обстоятельствах пропала адвокат Людмила Казак — защитница арестованной оппозиционерки Марии Колесниковой. Адвокат должна была прибыть в суд, но на заседании не появилась. Ни коллеги, ни семья Людмилы не знают о ее судьбе, но уверены, что адвоката похитили из-за ее профессиональной деятельности.

Муж Людмилы Казак подал в милицию заявление о похищении человека. Коллега Казак адвокат Виктор Мацкевич уточнил в комментарии TUT.BY, что Людмила перестала выходить на связь около 14 часов. Автомобиль Казак остался на парковке, машина закрыта.

25 сентября Людмиле Казак предстояло присутствовать на важном заседании. Утром в суде Минска должны заслушать очередную жалобу на арест Марии Колесниковой. Пока что все жалобы такого рода судом отклонялись, Колесникову постановили держать в СИЗО до 8 ноября.

Фото Виктор Бабарико/Facebook

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