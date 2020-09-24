Великобритания, США и Канада срочно готовят санкции против Беларуси

США, Канада и Великобритания готовят санкции против Беларуси. Поводом называют нарушения на выборах 9 августа, насилие в отношении мирных протестующих, а также преследование лидеров оппозиции.

Как сообщает CNBC, официальное решение о санкциях может появиться уже в пятницу, 25 сентября. Сколько человек подпадут под ограничительные меры, пока не ясно. Ранее в США говорили о санкциях для семи белорусских топ-чиновников, непосредственно ответственных за организацию выборов и массовые аресты протестующих. По последним сведениям, в санкционном списке уже восемь фамилий.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что британские санкции против белорусского руководства в скором времени станут реальностью. По словам Рааба, раз уж в Беларуси состоялась полузакрытая инаугурация Александра Лукашенко, то ни Великобритания, ни Запад, ни мир в целом «не могут сидеть сложа руки». Британцы готовы поддержать европейские санкции против Беларуси, но в Брюсселе процесс идет неспешно, потому Великобритания координирует свои действия с США и Канадой.

Напомним, США и Канада заявили, что не считают Лукашенко легитимным лидером Беларуси.

Фото president.gov.by

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