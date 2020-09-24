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Мир

В Беларуси резко раскритиковали Украину за непризнание Лукашенко президентом

17:07 24 сентября 2020
лукашенко

После того, как Украина вместе с другими странами отказалась признавать Александра Лукашенко легитимным белорусским президентом, официальный Минск отметился потоком критики в адрес украинского руководства. МИД Беларуси упрекает Украину в несамостоятельности суждений и попытках вмешательства во внутренние белорусские дела.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими „продвинутыми“ оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации», — говорится в заявлении белорусского МИДа.

На слова украинского министра Дмитрия Кулебы и представителей ЕС о том, что «инаугурация» Лукашенко не означает признание его легитимным президентом, в Беларуси отреагировали резко. «Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров», — убежден белорусский МИД.

В Беларуси намекают, что Украина должна проявлять больше благодарности по отношению к Минску. «Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает (Украину)… Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ», — говорят представители МИД Беларуси.

Напомним, после полузакрытой процедуры инаугурации в Беларуси ряд стран выступили с заявлением, что не считают Лукашенко легитимным президентом.

Фото president.gov.by

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