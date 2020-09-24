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Мир

В России из-за "повара Путина" арестовали квартиру Навального

16:22 24 сентября 2020
Алексей Навальный

Пока оппозиционер Алексей Навальный находился в немецкой клинике в коме после отравления ядом из серии «Новичок», в России арестовали его квартиру.

Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, это предпринято в рамках иска, который подала компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина». Иск был подан после публикации материалов расследования о поставках в школы некачественного питания, за которыми стояла компания.

Эксклюзивный материал о том, как дети в российских школах подхватили опасную инфекцию из-за некачественных продуктов, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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