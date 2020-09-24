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Мир

В КНДР расстреляли южнокорейского чиновника и сожгли его тело

15:04 24 сентября 2020
Военные КНДР

Сеул обвинил КНДР в убийстве южнокорейского государственного чиновника. Власти Южной Кореи полагают, что его расстреляли, а тело сожгли. Обгоревшие останки считавшегося пропавшим без вести 47-летнего чиновника, который работал в рыбконтроле, было обнаружено вблизи территориальных вод Северной Кореи.

«Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Пхеньяна и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее», — заявил, как сообщает агенство Yonhap, глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ён Хо.

Чиновник исчез 21 сентября, когда объезжал с инспекцией территорию у острова Малый Ёнпхён в Желтом море. На палубе судна остались только его ботинки. Но некоторым данным мужчина воспользовался спасательным жилетом и попытался добраться до берега, желая попросить в КНДР убежища. Однако северокорейские военнослужащие при виде пересекшего границу нарушителя открыли огонь. А затем, надев маски и защитные костюмы, облили труп бензином и подожгли.

Ранее сообщалось, что пограничники КНДР получили приказ стрелять на поражение по любому, кто попытается нелегально проникнуть в страну — в качестве меры защиты от коронавируса.

Имеются также сведения, что чиновника допросили прямо в море, а после казнили по приказу высшего командования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру.

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В КНДР расстреляли южнокорейского чиновника и сожгли его тело

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