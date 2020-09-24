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Мир

Мария Колесникова из тюрьмы рассказала об истерике людей Лукашенко

15:00 24 сентября 2020
Мария Колесникова

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую суд отказался выпустить из-под стражи, написала из застенков письмо отцу, которое шло полторы недели.

Об этом на страничке Колесниковой в Instagram рассказала ее сестра.

«Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться. Вот несколько цитат из письма: «Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулок и много едим… Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех… Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», — пишет сестра Марии Колесниковой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после «тайной инаугурации» Александра Лукашенко в Беларуси задержали около 260 участников акций протеста.

Фото со странички Марии Колесниковой в соцсетях.

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