Казахстан объявил на Генассамблее ООН об отмене смертной казни
Представитель Казахстана подписал второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни, — страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах. Ранее в Саудовской Аравии объявили приговор обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев на прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решении присоединиться к пакту.
«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», — говорится в сообщении МИД.
При этом мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. Последний раз в Казахстане приговор о смертной казни выносился в 2016 году, тогда его заменили на пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Иране казнили чемпиона по борьбе.
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