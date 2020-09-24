Казахстан объявил на Генассамблее ООН об отмене смертной казни

Представитель Казахстана подписал второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни, — страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах. Ранее в Саудовской Аравии объявили приговор обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев на прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решении присоединиться к пакту.

«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», — говорится в сообщении МИД.

При этом мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. Последний раз в Казахстане приговор о смертной казни выносился в 2016 году, тогда его заменили на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили чемпиона по борьбе.



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