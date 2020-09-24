Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: как и Навального

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ранее одним из кандидатов на ее соискание стал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщает Meduza, заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков, он автор книг «Кремлюди», «Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1», «Ваххабит», «День дурака».

«Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать», — прокомментировал выдвижение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Нобелевская премия будет адаптирована к новым условиям — изменится процедура вручения.

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