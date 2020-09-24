28.13 / 28.32 32.67 / 33.09
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: как и Навального

13:38 24 сентября 2020
Владимир Путин

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ранее одним из кандидатов на ее соискание стал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщает Meduza, заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков, он автор книг «Кремлюди», «Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1», «Ваххабит», «День дурака».

«Это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать», — прокомментировал выдвижение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Нобелевская премия будет адаптирована к новым условиям — изменится процедура вручения.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Зеленский

Зеленский не вернется в «Квартал 95», — близкий друг

Евгений Кошевой

Кошевой сделал признание о «насилии» Коломойского

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер