28.13 / 28.32 32.67 / 33.09
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Так избирают пахана»: Шушкевич об инаугурации Лукашенко

13:29 24 сентября 2020
Станислав Шушкевич
Ирина ТЕМИРОВА, «ФАКТЫ»

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, стоявший у истоков независимости Республики Беларусь, в интервью изданию «Гордон» прокомментировал «тайную» инаугурацию Александра Лукашенко, которого весь цивилизованный мир не признает законно избранным президентом.

«Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня (23 сентября. — Ред.) заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко таким же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию», — отметил Станислав Шушкевич.

По словам политика, поддержка Путина дала возможность Лукашенко продолжать свою линию, невзирая на протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа и которые жестоко подавляют силовики.

«Это не добавляет ему легитимности, — сказал Станислав Шушкевич. — Но на стороне Лукашенко — Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать».

Шушкевич считает, что Россия позволяет себе игнорировать международное осуждение своей политики из-за пассивности россиян, которые привыкли терпеть плохой уровень жизни.

«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину», — подчеркнул Станислав Шушкевич.

Читайте также: У Лукашенко нет другого выхода, кроме как помогать Путину ликвидировать независимость Беларуси, — Шушкевич

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Вячеслав Войнаровский

Умерла одна из звезд шоу Петросяна

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Андрей Данилко

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер