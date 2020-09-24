«Так избирают пахана»: Шушкевич об инаугурации Лукашенко

Бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, стоявший у истоков независимости Республики Беларусь, в интервью изданию «Гордон» прокомментировал «тайную» инаугурацию Александра Лукашенко, которого весь цивилизованный мир не признает законно избранным президентом.

«Лукашенко продолжает управлять государством методами организованной преступности. Сегодня (23 сентября. — Ред.) заблокировали все въезды в Минск, и он принес присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определенные люди. И эти методы у нас практикуются. Сейчас Лукашенко таким же методом устанавливает свою власть. Поскольку протесты были бы неминуемы, он не захотел делать нормальную инаугурацию», — отметил Станислав Шушкевич.

По словам политика, поддержка Путина дала возможность Лукашенко продолжать свою линию, невзирая на протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа и которые жестоко подавляют силовики.

«Это не добавляет ему легитимности, — сказал Станислав Шушкевич. — Но на стороне Лукашенко — Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран. Ему дали кредит на содержание бандитской армии, которая безжалостно бьет протестующих. Мир принимает резолюции, а им начхать».

Шушкевич считает, что Россия позволяет себе игнорировать международное осуждение своей политики из-за пассивности россиян, которые привыкли терпеть плохой уровень жизни.

«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину», — подчеркнул Станислав Шушкевич.

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