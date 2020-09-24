Республиканцы официально обвинили сына Байдена в получении сомнительных миллионов в Украине, России и Китае

В среду, 23 сентября, председатели комитетов Сената США по внутренней безопасности и по финансам Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали доклад о подозрительных сделках Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Республиканская партия всеми способами пытается подорвать имидж соперника Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп во время пресс-конференции в Белом доме отказался гарантировать мирную передачу власти Байдену в случае своего поражения на выборах 3 ноября.

Джонсон и Грэссли утверждают, что их доклад основан на документах, которые они получили от Министерства финансов США. Хантер Байден на протяжении нескольких лет получал крупные суммы от иностранцев — граждан бывших советских республик и Китая.

В качестве доказательства приводится, например, сомнительная операция, осуществленная 14 февраля 2014 года. Напомним, в то время Джо Байден занимал пост вице-президента США. Согласно финансовому документу, в тот день на банковский счет компании Rosemont Seneca Thornton поступили 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Одним из основателей указанной фирмы является Хантер Байден. Батурина заплатила солидную сумму в соответствии с договором о консалтинговых услугах. В чем конкретно они состояли, остается неясно. Поэтому сенаторы считают данный платеж подозрительным.

Еще один не менее сомнительный платеж на сумму 142 тысячи долларов фирма Хантера Байдена получила от компании Novatus Holding, основным акционером которой является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, зять тогдашнего мэра Астаны.

В доклад включены также денежные переводы на несколько миллионов долларов, связанные с работой Хантера в компании Burismaв Украине. Серьезные подозрения сенаторов-республиканцев вызвали контакты сына Джо Байдена с несколькими китайским гражданами. Эти связи были подкреплены «сомнительными транзакциями на миллионы долларов от лиц, связанных с коммунистическим правительством и Народно-освободительной армией КНР».

Часть доклада посвящена финансовой активности партнера Хантера по бизнесу Девона Арчера. Он также получал «миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан».

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Авторы доклада пришли к выводу, что документы Министерства финансов США говорят о «потенциально преступной деятельности, связанной с транзакциями между Хантером Байденом, его семьей и партнерами и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный перевод статьи, вышедшей в американской газете The Washington Post. Она рассказывает о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится, что президент России Владимир Путин вероятно лично руководит операцией по дискредитации Джо Байдена. А осуществляет эту операцию украинский законодатель Андрей Деркач.

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