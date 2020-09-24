Аналог Донбасса: названы четыре сценария развития событий в Беларуси

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Поскольку о церемонии не объявлялось заранее, она не транслировалась по телевидению, как того требует действующее законодательство, на нее не были приглашены официальные представители иностранных государств, многие страны отказались признать инаугурацию легитимной. Соответственно, они не считают Лукашенко президентом Беларуси.

В тот же день в республике прошли очередные массовые акции протеста. Люди выразили тем самым свое негативное отношение к «тайной инаугурации» Лукашенко. Пользователи соцсетей называли ее «коронацией вора в законе».

Лукашенко снова отправил силовиков разгонять мирные демонстрации. За вечер в Беларуси были задержаны не менее 250 человек. Милиция применила водометы и слезоточивый газ.

Свое отношение к происходящему в стране в интервью «Немецкой волне» (DW) высказала общественная активистка из Витебска, лидер гражданской инициативы «Наш дом» Ольга Карач. После того, как белорусские власти вынудили покинуть республику Светлану Тихановскую, главную соперницу Лукашенко на президентских выборах 9 августа, арестовали Марию Колесникову, вывели из политической борьбы ряд других известных оппозиционеров, Карач стала одним из лидеров протестного движения.

«Я ожидала, что инаугурация пройдет в субботу или воскресенье. Но Александр Лукашенко, по всей видимости, так испугался субботних женских маршей, уже ставших белорусской традицией, и воскресных акций протеста, что решил провести инаугурацию в будний день. Хорошей новостью для нас стало то, что инаугурация была проведена настолько тайно и быстро, что на это мероприятие практически никто не приехал. Для признания внутренней и внешней легитимности любого президента, вступающего в должность, должны быть выполнены два условия. Во-первых, этот человек должен победить на выборах. Лукашенко этого не сделал. Во-вторых, его победу должны признать все окружающие страны. Это, помимо прочего, выражается в том, что их лидеры приезжают на торжественные мероприятия по поводу вступления в должность нового президента. Как я понимаю, на инаугурацию не пригласили даже Владимира Путина: Лукашенко наплевал даже на Россию. Это говорит о том, что Лукашенко прекрасно понимает, кем является на самом деле — нелегитимным президентом, у которого закончился мандат», — заявила Карач.

Александр Лукашенко

Она абсолютно уверена в том, что Лукашенко будет вынужден уйти. «Лукашенко должен понимать, что он не удержит власть кулаками. Он стал для белорусского общества абсолютно токсичным… Он уйдет. У него есть два сценария. Первый сценарий предполагает, что его забирает к себе Россия, или он уезжает в арабские страны. То есть покидает страну и где-то доживает свои дни. Второй вариант — это белорусский трибунал. То есть он будет сидеть в тюрьме, и его будут судить по белорусским законам. Мы все прекрасно понимаем, что это за законы: он сам их создавал и не успел отменить…» — считает Ольга Карач.

Она также назвала срок ухода Лукашенко. Активистка полагает, что его установил Кремль. «Россия установила срок для разрешения политического кризиса в Беларуси: это февраль 2021 года. Сейчас Лукашенко тайком провел инаугурацию, теперь он якобы будет быстро менять конституцию, по которой президента будет выбирать парламент, а не белорусский народ. После этого он попытается вернуть себя в русло легитимности путем переизбрания в парламенте. Он планирует претворить свой план в жизнь до февраля 2021 года: дольше экономика Беларуси не выдержит…» — уверена Карач.

Ольга Карач

Она также озвучила четыре сценария развития событий в Беларуси после ухода Лукашенко. Первый сценарий может превратить страну в «аналог Донбасса». «То есть выжженная земля и банды мародеров… Это произойдет, если Лукашенко довольно долго останется у власти и будет затягивать ситуацию. Анонимность сотрудников силовых ведомств уже сейчас начинает приводить к мародерству, когда вооруженные люди в балаклавах пытаются грабить квартиры. Такие случаи будут учащаться, а это означает, что чем активнее Лукашенко будет пытаться остаться, тем больше он будет терять контроль над силовыми структурами», — отметила активистка.

Наиболее реалистичным Карач считает сценарий, который предполагает достижение договоренности между Западом и Россией. «После ухода Лукашенко будет создана рабочая группа, и избран президент, который устраивает все стороны», — отметила она.

Третий сценарий — это более активное вмешательство России в дела Беларуси. «В этом случае к власти в стране после Лукашенко придет пророссийский президент, который будет целиком и полностью ориентироваться на Россию. Этот сценарий пока маловероятен, потому что в Беларуси нет популярного пророссийского политика. Лукашенко оставляет после себя выжженную землю: он всегда максимально глушил любые ростки пророссийской оппозиции», — утверждает Карач.

Четвертый вариант — Беларусь покидает Союзное государство и «окончательно и бесповоротно уходит на Запад». «Мне он кажется не очень реалистичным хотя бы потому, что Запад пока не готов принять Беларусь в свои объятия. Он готов к оказанию поддержки, солидарности, разного рода акциям, но, скорее всего, не готов сразу принять Беларусь в Евросоюз. В любом случае ситуация будет развиваться по одному из этих сценариев», — подвела итог Ольга Карач.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с известным украинским политиком Евгением Марчуком, который изложил свой взгляд на события в Беларуси.

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