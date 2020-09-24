Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти Байдену

В среду, 23 сентября, президент США Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию в Белом доме. Как уже сообщали «ФАКТЫ», американский лидер резко высказался по поводу «вмешательства» британского принца Гарри и Меган Маркл в президентскую кампанию в Соединенных Штатах.

Однако наибольший резонанс в СМИ вызвал ответ Трампа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Президент фактически отказался дать такие гарантии, прописанные в конституции США.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», — сказал Трамп, выразив тем самым уверенность в своей победе.

Выдав эту возмутившую многих фразу, он снова набросился с критикой на решение Конгресса США, поддерживаемое демократами, о проведении широкомасштабного голосования по почте на предстоящих президентских выборах. Демократическая партия считает, что такой способ защитит американских избирателей от риска заразиться коронавирусом в день голосования.

«Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу такого голосования. Это полная катастрофа», — заявил Трамп. Он вновь выразил уверенность, что голосование по почте открывает возможность для массовых фальсификаций. Кроме того, это якобы сделает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за границы.

«Процесс голосования вышел из-под контроля, и демократы знают это лучше, чем кто-либо другой. А вот если мы откажемся от голосования по почте, все будет очень мирно», — подчеркнул Трамп.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден тут же прокомментировал громкое заявление действующего главы государства. «Меня развеселило все это. Я спросил, в какой стране мы находимся. Послушайте, Трамп говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать», — заявил Байден.

Слова Трампа критикуют не только демократы, но и влиятельные республиканцы. Сенатор Митт Ромни, например, заявил: «Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии, без этого будет Беларусь. Любой намек на то, что президент не станет соблюдать эту конституционную гарантию, немыслим и недопустим».

Вопрос о том, как голосовать — по почте или явившись лично на избирательный участок — стоит для американцев в этом году как никогда остро. «Почтовый» способ используется в США на протяжении многих лет. Вопреки заявлениям Трампа такое голосование зарекомендовало себя как надежное. Так почему же 45-й президент Соединенных Штатов выступает против него?

Опросы общественного мнения показывают, что среди сторонников Байдена желающих проголосовать по почте намного больше, чем среди сторонников Трампа. Но это вовсе не означает, что такая пропорция сложилась сразу. Трамп так рьяно критиковал «почтовый» вариант, что многие республиканцы решили идти на участки 3 ноября, чтобы поддержать позицию своего кандидата.

Демократов беспокоит теперь то обстоятельство, что Трамп может преждевременно объявить себя победителем, основываясь на бюллетенях, опущенных в урны 3 ноября. Такие бюллетени обрабатываются членами избирательных комиссий в первую очередь, и результаты становятся известны быстрее по сравнению с бюллетенями, полученными по почте.

Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в ноябре 2016 года, теперь открыто призывает Байдена ни в коем случае не признавать поражение сразу после дня голосования, а дождаться оглашения окончательных результатов.

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