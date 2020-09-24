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Мир

В Мексике из канализации вытащили «гигантскую крысу» — и это поразительное зрелище

9:41 24 сентября 2020
«Крыса»

В Мехико во время углубления канализации работники были напуганы странной находкой. Они решили, что обнаружили гигантскую утонувшую «крысу». Ранее страшную находку обнаружили в церкви Сумской области.

Как сообщает New York Post, «грызун» был размером с автомобиль и имел невероятно реалистичный мех. Однако вскоре выясилось, что «паразит» был атрибутом Хэллоуина. Нашлась и его хозяйка — Эвелин Лопес. Женщина, что это она сделала «крысу» для праздника, но та пропала «много лет назад» во время проливного ливня. Выяснилось, что шторм смыл хэллоуинским реквизит со склада в канализацию. Там «крыса» оставалась незамеченной.

Хозяйка пока не знает, что делать с неожиданной находкой — ей предлагают использовать «крысу» для празднования Хэллоуина в этом году. Правда, потребуется ее тщательно промыть.

Ранее сообщалось, что в Харькове случайно убили несколько сотен летучих мышей.

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