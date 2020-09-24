Будет сильнее первой: ученые представили модель второй волны COVID-19 в Европе

В связи с озабоченностью, которую вызывает во всем мире стремительное распространение коронавируса, математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья (Giacomo Cacciapaglia) из Университета Клода Бернара в Лионе создали модель, предсказывающую динамику второй волны в европейских странах.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Прогноз сделан для континента в целом и для каждой страны в отдельности, и с учетом того факта, что на сегодняшний день уже в десяти странах Европы — Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании — официально зафиксировано начало второй волны COVID-19.

Согласно результатам моделирования, пик второй волны придется на период с июля 2020 года по январь 2021 года, а по количеству инфицированных она будет даже больше, чем первая.

При этом авторы отмечают, что конкретное время максимума распространения инфекции в каждой стране сильно зависит от таких параметров, как первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок жителей и жесткость принимаемых мер.

Более ранние пики исследователи прогнозируют для стран, где уже сегодня максимальные показатели инфицирования. Во Франции и Норвегии пик должен наступить в середине-конце сентября, в Италии — в середине октября, в Финляндии — в конце октября, в Великобритании — в начале ноября, а в Швеции — в начале 2021 года.

Ученые отмечают, что очень многое будет зависеть от мер социального дистанцирования, контроля над локальными очагами заражения и пограничного контроля, особенно если они будут реализованы на ранних стадиях распространения заболевания.

Уже сейчас реальная эпидемическая ситуация в некоторых странах отличается от предсказаний модели. Например, в Германии, Дании и Финляндии статистика заболеваемости заметно отстает от прогноза. По мнению авторов, это значит, что власти этих стран принимают адекватные меры по сдерживанию эпидемии, а граждане проявляют сознательность.

А в Хорватии число новых случаев все увеличивается с каждым днем, хотя, исходя из результатов моделирования, страна должна была пройти пик второй волны еще в начале августа.

В качестве основы для моделирования авторы использовали стандартный математический метод ренормализационной группы, позволяющий систематически отслеживать изменения физической системы на разных пространственных масштабах.

По мнению исследователей, это позволит легко корректировать модель по мере появления новых данных, а также по аналогии построить модели для других регионов.

Авторы исследования отмечают, что их модель можно будет легко корректировать по мере поступления новых данных. Кроме того, она должна стать полезным инструментом для властей, финансовых рынков, сферы промышленности и обычных граждан, которые хотят подготовиться и противостоять очередной угрозе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ВОЗ пока что делают неутешительные прогнозы о способности вакцины обуздать пандемию.

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