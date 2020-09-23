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Мир

США не признали в Лукашенко президента Беларуси

23:07 23 сентября 2020
Инаугурация Лукашенко

В среду, 23 сентября, США и Канада заявили, что даже после инаугурации Александр Лукашенко не является законно избранным президентом Беларуси.

В Госдепе США считают, что «не могут считать» Лукашенко законно избранным президентом, так как прошедшие в Беларуси 9 августа выборы главы государства «не были ни свободными, ни честными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань написал в своем Twitter, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси.

«Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру», — утверждает Шампань.

Ранее сообщалось, что в Украине решают, как отреагировать на инаугурацию Лукашенко.

Фото с сайта президента Беларуси

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