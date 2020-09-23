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Мир

В России туристка решила позагорать на могиле советского воина: реакция сети

17:28 23 сентября 2020
Туристка

В российском городе Сочи одна из отдыхающих легла загорать на могиле советского воина, погибшего во время Второй мировой войны. Ранее лавину насмешек вызвала пенсионерка, которая поцеловала вагон поезда, прибывшего из России в Крым.

Фотография загорающей туристки размещена в российской соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня днём, на месте захоронения более 2 000 воинов Советской Армии, умерших в госпиталях Сочи от тяжёлых ран, была замечена загорающая на солнце девушка. Это вообще нормально?» — говорится в сообщении.

Публикация вызвала бурную реакцию сети. «Общество, которое мы заслуживаем», — один из комментариев. Но многие относятся к произошедшему равнодушно: «Каждый божий день так загорают «подобные особи», почему вас привлекло внимание именно этой гражданки? Она вам как-то угрожала, что вы решили ее скинуть сюда?!«

Ранее в РФ перепутали ветеранов с ветеринарами.

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