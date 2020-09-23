"Лукашенко просто ушел на пенсию": Тихановская обратилась к белорусам в связи с "инаугурацией" Бацьки (видео)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя инаугурацию Александра Лукашенко, подготовка к которой не афишировалась, назвала ее «фарсом».

«Втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — заявила Тихановская, назвавшая себя «единственным лидером, который избран белорусским народом».

Напомнив о своем недавнем визите в Брюссель, она добавила, что в Евросоюзе поддерживают народ Беларуси и «готовы оказать реальную помощь».

Тем временем в пресс-службе Александра Лукашенко публикуют видео церемонии инаугурации.

После этого мероприятия в разных частях Минска начались очередные акции протеста…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии, Литве и Словакии заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси даже несмотря на инаугурацию.

Фото с сайта президента Беларуси.

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