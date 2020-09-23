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Мир

Германия отказалась признать Лукашенко президентом Беларуси: какие еще страны

15:00 23 сентября 2020
Александр Лукашенко

Германия решила не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его поспешной инаугурации. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Аналогичное заявление сделали в правительстве Литвы — глава МИД страны Линас Линкявичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

«Просто фарс. Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не становится менее прежним. Наоборот. Его незаконность — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», — говорится в заявлении.

Поддержал коллегу и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

«Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия остается с гражданами Беларуси», — написал он в Twitter.

Напомним, в Координационном совете оппозиции Беларуси назвали инаугурацию Лукашенко: «досадной ошибкой и позором».

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