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Мир

Комик «переместил» Лукашенко с инаугурацией в туалет

14:02 23 сентября 2020
Инаугурация Лукашенко

Комик Илья Соболев отреагировал на «тайную инаугурацию» президента Беларуси Александра Лукашенко, названную оппозицией «самоинаугурацией», «переместив» ее в туалет.

«Кто-то слил запись с закрытой инаугурации Лукашенко. Жесть!» — так он прокомменитровал видеоролик, размещенный в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до того, как стало известно о церемонии инаугурации Лукашенко, в центре Минска заметили большой кортеж.

Фото пресс-службы Александра Лукашенко.

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