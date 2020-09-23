Комик «переместил» Лукашенко с инаугурацией в туалет

Комик Илья Соболев отреагировал на «тайную инаугурацию» президента Беларуси Александра Лукашенко, названную оппозицией «самоинаугурацией», «переместив» ее в туалет.

«Кто-то слил запись с закрытой инаугурации Лукашенко. Жесть!» — так он прокомменитровал видеоролик, размещенный в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до того, как стало известно о церемонии инаугурации Лукашенко, в центре Минска заметили большой кортеж.

Фото пресс-службы Александра Лукашенко.

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