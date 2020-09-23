Путин лично руководит операцией, исполнителем которой является Андрей Деркач, — ЦРУ

Во вторник, 22 сентября, американская газета The Washington Post опубликовала статью «Секретный отчет ЦРУ: Путин вероятно руководит операцией по дискредитации Байдена». Ее автор — известный журналист Джош Роджин, политический обозреватель этого издания. Он утверждает, что статья основана на выводах, сделанных надежными источниками, которые имели возможность изучить докладную записку ЦРУ. В ней фигурирует украинский законодатель Андрей Деркач. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод резонансной статьи Роджина.

«Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники, вероятно, руководят операцией вмешательства в президентские выборы 2020 года, направленной против бывшего вице-президента Джо Байдена. В операцию вовлечен известный украинский законодатель, связанный с личным адвокатом президента Трампа Рудольфом Джулиани. Такой вывод содержится в сверхсекретной докладной записке ЦРУ, с которой ознакомились два надежных источника.

31 августа ЦРУ включила эту записку об усилиях, предпринимаемых Россией по вмешательству в ноябрьские выборы, в свой секретный доклад. Аналитики ЦРУ подкрепили свои выводы данными, полученными от Агентства национальной безопасности (АНБ) и ФБР, а также несколькими десятками различных документов, полученных из открытых публичных и закрытых разведывательных источников. Записка содержит подробные детали анализа ЦРУ деятельности украинского законодателя Андрея Деркача, который распространяет ничем не подкрепленную порочащую информацию о Байдене среди американских лоббистов, в Конгрессе США, СМИ, а также через контакты, близкие к президенту Трампу.

«Мы уверены, что президент Владимир Путин и большинство наиболее высокопоставленных лиц в России в курсе и, вероятно, руководят российскими операциями, направленными на очернение бывшего вице-президента США, поддерживающими действующего президента США и поддерживающими общественное беспокойство перед американскими выборами в ноябре», — гласят первые строчки документа.

Офис директора национальной разведки и Министерство финансов назвали Деркача российским агентом, но до сих пор публично не сообщалось о том, что ЦРУ, национальная разведка и ФБР полагают, что Путин лично руководит этой кампанией. Деркач отрицает, что действует по поручению Москвы.

Андрей Деркач

В записке ЦРУ усилия Деркача описаны в деталях. В ней говорится, что он действует через лоббистов, членов Конгресса, масс-медиа, распространяя и усиливая свою антибайденовскую информацию. При этом в документе не названо имя «известного человека», связанного с Трампом и его избирательной кампанией, который поддерживает Деркача. Однако известно, что Джулиани на протяжении нескольких месяцев активно и публично сотрудничает с Деркачом.

ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать данную информацию, но ни одно из этих трех ведомств не стало при этом опровергать детали, изложенные в записке. Мы были вынуждены убрать из статьи эти детали по требованию указанных агентств, чтобы защитить их источники и методы работы. Белый дом также отказался от комментариев.

10 сентября, после ряда звонков от законодателей-демократов Министерство финансов ввело санкции против Деркача, обвинив его в том, что он «является активным российским агентом более десяти лет, поддерживающим тесные связи с российскими разведслужбами». В тот же день министр финансов Стивен Мнучин заявил: «Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, пытаясь повлиять на выборы в США, а также в других странах мира». Минфин также заявил, что Деркач «развернул скрытую кампанию по распространению фальшивых и безосновательных нарративов, касающихся официальных лиц США в преддверии президентских выборов 2020 года», используя отредактированные аудиозаписи и прочую неподтвержденную информацию, которая предоставляется западным медиа.

Ранее, 7 августа, офис директора национальной разведки распространил заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, который назвал Деркача частью российских усилий по дискредитации Байдена с помощью «распространения утверждений о коррупции — включая публикацию утечки телефонных разговоров — с целью нанесения вреда кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии в целом».

На прошлой неделе директор ФБР Кристофер А. Рэй подтвердил заявление Эванины, когда давал показания в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам национальной безопасности. При этом он не стал называть имя Деркача. Рэй подчеркнул, что ФБР наблюдает «очень активные усилия» России, направленные «на разделение американского общества и распространение беспокойных настроений, и американское разведсообщество считает, что усилия эти направлены прежде всего против бывшего вице-президента Байдена».

Трамп, комментируя заявление Рэя, сказал, что обеспокоен тем, что директор ФБР не упомянул о вмешательстве Китая. Национальная разведка сообщала, что Китай и Иран пытаются вмешаться в политический процесс в США. При этом Трамп лично помогал распространять антибайденовскую информацию Деркача. Так, 18 августа Трап ретвитнул другого пользователя Twitter, чей твит после этого был удален, который разместил у себя отрывок аудиозаписи разговора Байдена с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Эту запись обнародовал Деркач в нынешнем году.

Опубликованные Деркачом пленки призваны показать, как Байден увязывал вместе предоставление Украине гарантий по получению кредита с отставкой тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, которого обвиняли в коррупции. Джулиани, который встречался с Деркачом в Киеве в декабре, а затем уже в этом году в Нью-Йорке, утверждает, что пленки показывают, как Байден предпринимал усилия, чтобы защитить своего сына Хантера, который в то время занимал кресло в совете директоров украинской газовой компании Burisma. Однако опубликованные записи эту связь не показали.

Руди Джулиани и Андрей Деркач

Джулиани признал, что Деркач предоставил ему материалы в ответ на стремление доказать преступность действий Байденов и связь Джо Байдена с вмешательством правительства Украины в президентские выборы 2016 года в США на стороне демократов. Это вмешательство включало в себя предоставление доказательств коррупции Пола Манафорта, который на тот момент руководил предвыборной кампанией Трампа. Позже Манафорт был признан виновным в налоговых и банковских махинациях, связанных с периодом его работы в Украине. Деркач опубликовал часть этих материалов на созданном им самим сайте.

В июле Деркач заявил Politico, что он передал кучу материалов нескольким американским законодателям и официальным лицам в Белом доме. Он назвал следующие имена: сенатор Рон Джонсон (республиканец, штат Висконсин), сенатор Чарльз Грэссли (республиканец, штат Айова), сенатор Линдсей Грэм (республиканец, штат Южная Каролина). Джонсон, Грэссли и Грэм отрицают, что получили какие-либо материалы от Деркача. Конгрессмен Девин Нунес (республиканец, штат Калифорния) отказался отвечать на вопрос о том, предоставлял ли ему какие-либо материалы Деркач. В июле лидеры Демократической партии написали директору ФБР Рэю требование провести брифинг и объяснить, кто и зачем пытается использовать членов Конгресса. Демократы уверены, что данная дезинформация является частью операции иностранного вмешательства.

Джонсон инициировал расследование в отношении Байдена и Burisma. Результаты должны быть обнародованы уже на этой неделе. Государственный департамент США предоставил Джонсону более 16 тысяч страниц информации для его расследования несколько месяцев назад. При этом с Конгрессом поделился этими документами только в пятницу, 18 сентября, после того, как получил требование от председателя комитета Палаты представителей по вопросам внешней политики Элиота Энджела (демократ, штат Нью-Йорк).

После встречи с Деркачом в декабре, когда еще в Конгрессе шли слушания по импичменту Трампа, Джулиани написал в Twitter, что оказание Соединенными Штатами помощи Украине может столкнуться с «серьезной проблемой», если украинское правительство не оправдает его надежд в борьбе с коррупцией. Обвинения Джулиани и Деркача в адрес Байдена подробно освещались сетью One America News Network, которая отправила своего корреспондента вместе с Джулиани в Киев. В феврале Джулиани взял интервью у Деркача, которое было показано в YouTube. Тогда Деркач заявил, что американская помощь Украине была использована не по назначению.

Джулиани последовательно защищал свои отношения с Деркачом, невзирая даже на тот факт, что Деркач — бывший член пророссийской партии, который раньше учился в Высшей школе КГБ им. Дзержинского в Москве. После того, как Министерство финансов США ввело санкции в отношении Деркача, Джулиани заявил The New York Times, что у него «нет основания верить в то, что Деркач это российский агент». Правда, потом добавил: «Черт, откуда мне это знать?»

Энджел сказал мне (автору статьи Джошу Роджину. — Ред.), что он совершенно не удивлен тому, что, как следует из выводов американского разведсообщества, Путин непосредственно пытается помочь Трампу на этих выборах. Снова. Он призвал администрацию президента обнародовать эти данные.

«Больше всего меня бесит то, что администрация как будто делает все возможное, чтобы утаить эти факты от Конгресса и американского народа. Создается впечатление, что наш президент пытается превратить всю машину исполнительной власти во вспомогательное орудие своей кампании по переизбранию. При этом он крайне опасно политизирует работу Госдепартамента и разведки», — сказал Энджел".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Josh Rogin / The Washington Post)

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